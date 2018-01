Romário deve reforçar o Fluminense Para o alívio do técnico do Fluminense, Joel Santana, o atacante Romário deve voltar ao time na partida contra o Atlético-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de um estiramento muscular e participou do treino desta segunda-feira. Ele só não vai enfrentar o São Paulo, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, porque alegou "falta de confiança" para entrar em campo. Joel voltou a dizer que somente uma vitória vai acalmar os ânimos no clube. Segundo ele, o Fluminense tem jogado bem, mas tem sofrido com o azar. Ele citou a derrota para o Atlético-MG, na última rodada do Brasileiro, quando o Tricolor chutou cinco bolas na trave.