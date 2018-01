Romário deve voltar a treinar amanhã O atacante Romário, do Fluminense, deve voltar amanhã aos treinos e garantir sua escalação no clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Estadual. O jogador ainda não estreou na competição. Na primeira partida do Tricolor, ele sentiu dores na panturrilha ainda durante o aquecimento no vestiário e foi vetado. Depois de se recuperar deste problema, uma nova contusão, agora no dedo do pé, o manteve afastado dos gramados. Com o retorno de Romário, o atacante Fábio Bala, de 21 anos, autor dos dois gols do Fluminense no empate com o Vasco, terá uma nova batalha: disputar a vaga de titular com Ademílson. Hoje, a diretoria do Tricolor prometeu fazer uma representação contra o árbitro Vágner Rosa, que apitou o clássico. Os dirigentes reclamam que a arbitragem prejudicou sua equipe.