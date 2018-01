Romário deve voltar ao Flu na quinta O atacante Romário deu esperanças ao técnico Renato Gaúcho e deve retornar ao time do Fluminense na partida contra o Vitória, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador participou de 40 minutos do jogo-treino do time com o São Cristovão, nas Laranjeiras, e não reclamou das dores causadas por um estiramento muscular. Romário até marcou um gol. De pênalti, mas sua atuação deixou Renato Gaúcho confiante. "O baixinho é um homem-gol. Ele impõe respeito ao adversário. É um jogador muito importante neste momento delicado", afirmou o treinador. Na semana passada, Romário não quis cobrar uma penalidade, também em um jogo-treino, alegando "falta de confiança". Romário não joga desde o dia 9 de agosto, quando sofreu um estiramento na coxa direita, no empate do Fluminense com o Criciúma por 1 a 1, pelo Brasileiro.