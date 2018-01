Romário discute com preparador-físico No dia em que amanheceu novamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense viveu mais um dia de confusões. Durante um exercício, nesta quinta-feira, o atacante Romário discutiu de forma áspera com seu preparador-físico Armando Marcial. "Já estourei a minha perna umas 50 vezes por causa desse exercício", disse Romário. "Mas você precisa fazer", retrucou Armando. E o atacante respondeu. "Isso é o que você está dizendo." Mais tarde, o preparador minimizou a discussão. "Já estou acostumado. Questionamentos fazem parte do trabalho. Foi uma conversa normal. Se o Romário não reclamasse, aí sim, diria que ele não está bem", afirmou Armando. Outro fato que chamou a atenção foi a briga entre os reservas Allan e Antônio Carlos. Se não fosse pela intervenção de Alex, os dois teriam trocado tapas.