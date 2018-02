Romário disputa "pelada" no Vasco Numa prova de que está cada vez mais próximo do Vasco, Romário realizou nesta quinta-feira no Vasco-Barra uma pelada de fim de ano, em que reuniu vários amigos, com churrasco e pagode. Entre os convidados, estava o ex-goleiro Zé Carlos e os treinadores Artur Bernardes e Jair Pereira. O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luís Moreira, foi prestigiar a festa e disse que estava contente por ver Romário em atividade nas dependências do clube. Ele disse que já previa a decisão do atacante de continuar jogando por, no mínimo, mais uma temporada. Moreira negou que conversaria com Romário sobre contrato, tarefa que cabe ao presidente do Vasco, Eurico Miranda. ?Vim aqui para cumprimentar o jogador e lhe desejar uma boa passagem de ano?, declarou Moreira.