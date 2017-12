Romário disputa prêmio no Uruguai O atacante brasileiro Romário, do Vasco, disputa com o lateral paraguaio Arce (Palmeiras), o goleiro colombiano Córdoba (Boca Juniors) e o meia argentino Riquelme (também do Boca) o prêmio de melhor jogador da América em 2001, que é entregue pelo jornal uruguaio ?El País?. O resultado da votação será divulgada nesta segunda-feira.