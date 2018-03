Romário diz que está otimista O artilheiro Romário, do Vasco, disse estar otimista quanto à sua participação na primeira partida da decisão do título Estadual, contra o Flamengo, no domingo. "Fiz uma ultrassonografia e o edema diminuiu para menos de 1centímetro, mas só vou jogar se estiver 100%", afirmou. A previsão é a de que ele realize novos exames amanhã. A antecipação da partida contra o Flamengo, por causa do racionamento, irritou alguns jogadores vascaínos. Para o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, a mudança vai prejudicar os jogadores, que estão acostumados atuar em outro horário. O meia Juninho Paulista considerou que os atletas estão sendo punidos por um erro que não cometeram. "Temos de compreender o erro deles e quem paga somos nós", protestou.