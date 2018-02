Romário diz que fará gol mil se tiver chances em Brasília Apesar de sonhar em marcar o milésimo gol da carreira diante do Flamengo no Estádio do Maracanã, o atacante Romário declarou nesta terça-feira que poderá chegar a sonhada marca no confronto do Vasco contra o Gama, no Estado Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil. ?Seria uma honra, um sonho, marcar o gol mil no Maracanã e contra o Flamengo [clássico acontece no domingo]. Isso não significa que se eu for escalado, se o Vasco estiver perdendo e precisando dos meus gols, que eu vá deixá-los de marcar", disse o jogador de 41 anos, que, segundo as suas contas, contabiliza 998 gols. Tetracampeão mundial pela seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos, em 1994, Romário disse que deve esperar o encerramento da participação do Vasco no Estadual do Rio e na Copa do Brasil para anunciar o fim de sua carreira. Ele foi irônico ao rebater os que duvidam da contagem dos seus gols. ?Esses números não são meus, nunca tive tempo para fazer a conta dos meus gols. Eles foram levantados por profissionais. Se eu fosse contar meus próprios gols, já teria uns três mil.? O atacante do Vasco também questionou quem o critica por somar os gols marcados quando atuava por categorias amadoras. ?Nunca escondi isso. Nunca falei que esses gols eram referentes apenas a jogos como profissional ou partidas oficiais. Além disso, tem jogos festivos sim, mas tenho consciência disso?, comentou. Recentemente, a revista Placar divulgou uma lista em que o centroavante teria marcado 900 gols na carreira. O jogador também definiu que fim levará a camisa do milésimo gol da sua carreira. "Ela [camisa] será da minha mãe. Se ela falou está decidido", discursou. Dona Lita, mãe do atleta, disse recentemente que colocará o vestuário numa moldura e fixará numa parede da casa.