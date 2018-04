Romário diz que pode ir para o Fla O atacante Romário divulgou nesta quarta-feira, em seu site oficial, que recebeu uma proposta para voltar a atuar pelo Flamengo. Na semana passada, o jogador havia informado que tinha feito um acerto verbal com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, para permanecer no clube de São Januário. Para fazer com que Romário desista de permanecer no Vasco, o Flamengo tem como trunfo a possibilidade de o jogador disputar a Copa Libertadores da América neste ano. Segundo a nota do site do atacante, "o artilheiro do Campeonato Brasileiro tem propostas para continuar no Vasco, para jogar no futebol paulista e também no continente europeu, precisamente na Itália."