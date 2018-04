Romário diz que só pensa no Vasco O atacante Romário disse nesta sexta-feira que não está muito preocupado em convencer o técnico Luiz Felipe Scolari a convocá-lo para a seleção brasileira. Ao ser perguntado sobre a importância da partida de domingo contra o São Paulo, pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo, para seu retorno ao time do Brasil, o artilheiro do Vasco revelou que seu objetivo é ajudar o seu clube. "Não tenho que provar nada para ele (Scolari). Tenho é que ajudar o Vasco e continuar fazendo gols", afirmou o jogador. O meia Léo Lima teve um problema muscular na coxa esquerda durante o treinamento desta sexta-feira e pode desfalcar a equipe no jogo de domingo. O técnico Evaristo de Macedo substituiu o jogador pelo júnior Michel. Para o lugar do volante Jamir, que ainda se recupera de uma contusão muscular, o treinador do Vasco está em dúvida entre os jovens Gomes e Rodrigo Soto. A boa notícia para Evaristo foi a presença do atacante Euller no treinamento. O atacante treinou entre os titulares e garantiu sua escalação para a partida contra o São Paulo. O jogador voltará a formar a dupla de ataque com Romário, que também treinou normalmente.