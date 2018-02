Romário é a atração do Fluminense Recuperado de dores lombares, o atacante Romário é a grande atração do Fluminense para o confronto contra o Guarani neste sábado, às 16 horas, na primeira das seis partidas que o Tricolor realizará no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, durante o Campeonato Brasileiro. Outro que retorna à equipe carioca é o meia Roger, que cumpriu suspensão automática. Apesar de ser contestado por muitos tricolores, Romário foi o centro das atenções durante os treinos realizados em Volta Redonda. A cada toque do artilheiro na bola, os torcedores vibraram e o incentivaram. Seguindo o exemplo de Felipe, do Flamengo, o meia Roger, criticou o gramado do Estádio da Cidadania durante a semana, causando "um certo mal-estar" entre a diretoria e a prefeitura de Volta Redonda. O técnico Ricardo Gomes, a princípio, disse que preferia atuar no Maracanã, por considerar neutro o palco do duelo entre o Fluminense e o Guarani. Mas, em seguida, mudou o discurso inicial e elogiou as instalações do local. Gomes ainda não definiu quem será o companheiro de Romário no ataque tricolor. Alessandro e Marcelo disputam a vaga. A tendência é a de que o segundo inicie a partida, porque "está em um melhor momento" no Brasileiro, segundo o treinador. O volante Diego, que vai cumprir suspensão automática, será substituído por Marcão, recuperado de contusão. O zagueiro Rodolfo também deve desfalcar a equipe tricolor. Com isso, Odvan é o mais cotado para formar a dupla de zaga com Antônio Carlos. Para o goleiro Fernando Henrique, o setor defensivo do Fluminense precisa tomar cuidado com o experiente atacante Viola. "Quem sabe fazer gols, nunca vai esquecer. É preciso marcá-lo em cima, até porque ele é um matador nato", elogiou Fernando Henrique, homônimo do ex-presidente do Brasil.