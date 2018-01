Romário é arma do Vasco contra a Ponte Romário, aos 39 anos, é a esperança do Vasco para derrotar a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio de São Januário. Ele está recuperado da contusão que o impediu de disputar o jogo contra o São Paulo, no domingo ? na ocasião, com problemas musculares, ele apenas assistiu à derrota da equipe cruzmaltina, por 4 a 2. O retorno do atacante deixou o técnico Renato Gaúcho mais confiante em uma boa atuação do time diante de sua torcida. A palavra rebaixamento inexiste para o treinador, mas o Vasco precisa vencer para se afastar um pouco da zona de risco do Campeonato Brasileiro. Tem 32 pontos e caso tropece neste jogo, a situação da equipe na tabela de classificação ficará ainda mais preocupante. Mesmo assim, Renato Gaúcho prefere ser otimista. Ele aposta que o Vasco brigará por uma vaga na Copa Sul-Americana ? classificam-se o campeão e os clubes posicionados entre o 5.º e o 11.º lugar do Brasileiro. ?O time ainda vai decolar?, promete o treinador, que barrou o zagueiro chileno Vergara. Em seu lugar, entrará Fábio Braz, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Na avaliação de Renato Gaúcho, Vergara atuou mal na derrota para o São Paulo, falhando em três gols. Os erros do defensor o deixaram muito irritado. Não é de hoje que ele está insatisfeito com a zaga vascaína, a de pior desempenho do Brasileiro ? sofreu 58 gols em 26 jogos, média de 2,23 por partida. O técnico do Vasco ainda fará mais duas mudanças no setor defensivo. O lateral-direito Wagner Diniz ocupará a vaga de Claudemir e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, a de Diego, suspenso.