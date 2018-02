Romário e Conca são atrações na reapresentação do Vasco O atacante Romário e o meia argentino Darío Conca disputaram as atenções no Vasco nesta quarta-feira. Os dois estiveram reunidos com o presidente do clube Eurico Miranda para se conhecerem e traçarem os planos para o futuro. Romário chegou a São Januário, realizou os exames médicos - está um quilo acima do peso - e foi para a sala de Eurico. Ambos dão como certa a participação do jogador no Campeonato Carioca, apesar de sua condição irregular. A Fifa, em seu regulamento de transferência de atletas, impede que um jogador atue por mais de dois clubes durante um ano. Desde maio de 2006, Romário já defendeu o Miami F.C., dos Estados Unidos, e o Adelaide United, da Austrália. Eurico afirmou ter encontrado uma maneira de inscrever Romário no Estadual, sem prejudicar o clube. Mas optou por não revelar como vai agir. ?Isto é um assunto definido há muito tempo. O Romário vai fazer o milésimo gol do Vasco. Já foi feito uma consulta à Fifa e está tudo resolvido?, assegurou. ?Basta lembrar que a Liga de Miami não é filiada à Fifa. Não é oficial.? Já Darío Conca mostrou entusiasmo após o encontro com Romário e Eurico. O jogador, inclusive, mostrou que entendeu as instruções dadas e, em seu discurso, disse estar pronto para ajudar o artilheiro chegar ao milésimo gol. ?Será muito importante para o Romário, o Vasco e nós, jogadores, que ele chegue aos mil gols. E para mim representará muito atuar ao lado dele. Poderei aprender e crescer?, destacou Conca, que tem 23 anos. Após a reunião, o argentino retornou para Buenos Aires e se apresentará definitivamente ao time de São Januário no sábado.