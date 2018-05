Romário é condenado novamente por evasão fiscal

O ex-jogador Romário foi multado e condenado pela Justiça Federal a dois anos e meio de prestação de serviços comunitários por evasão fiscal. Ele terá de pagar R$ 391 mil por não ter pago corretamente os impostos pelo salário que recebia quando defendeu o Flamengo, em 1996.

Esta sentença já é apelativa, mas ele ainda poderá recorrer. Em primeira instância, Romário havia sido condenado a três anos e meio de prisão e teria de pagar uma multa de mais de um milhão de reais.

O processo foi movido pelo fisco porque o ex-jogador do Vasco, Fluminense e Barcelona, entre outros times, não declarou o salário, prêmios, gratificações e direitos de imagem, entre outros vencimentos.

O problema com a Justiça surgiu quando ele deixou de pagar por três meses o acordo que havia feito. Alexandre Lopes, advogado do atacante, avisa que ele já pediu a renegociação da dívida ao fisco, para suspender a penalização. Se não conseguir, o advogado vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). (com EFE)