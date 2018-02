Romário é dúvida no Vasco para domingo Com uma contusão muscular na coxa direita, o artilheiro Romário ainda não teve sua escalação confirmada pelo técnico do Vasco, Joel Santana, para a partida de domingo, contra o Cabofriense, em Cabo Frio (RJ). A boa notícia para o treinador nesta sexta-feira foi a renovação de contrato até 2008 das jovens revelações vascaínas: o lateral-direito Tiago Maciel, de 19 anos, e o volante Júnior, de 20 anos. Romário se contundiu na terça-feira à noite quando atuava pela seleção brasileira de beach soccer, nas Eliminatórias para a primeira Copa do Mundo, na praia de Copacabana. De imediato, os médicos do Vasco o impediram de atuar no dia seguinte contra o União-MT, pela Copa do Brasil. Desde o episódio, Romário vem fazendo tratamento intensivo e não participou mais dos coletivos realizados em São Januário. O médico Pedro Valente se mostrou pessimista quanto à participação do artilheiro na partida de domingo, mas ressaltou: "Romário é sempre Romário e dele podemos esperar tudo". Apesar de dificilmente poder escalar Romário, que deve ser substituído por Marco Brito, o técnico do Vasco terá o retorno de Tiago Maciel, que não atuou contra o União-MT, por causa de dores musculares. Nesta sexta-feira, a exemplo de Júnior, o lateral renovou seu compromisso com o Vasco até 2008.