Romário é o maior dos artilheiros O atacante Romário, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e hoje está sem clube, é o maior goleador do mundo em atividade entre todas as primeiras divisões do planeta, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)), com sede na Alemanha. O brasileiro, segundo o instituto alemão divulgou hoje, ficou com o título de maior artilheiro em atividade por causa dos 445 gols que marcou em 536 partidas disputadas até hoje em jogos de campeonatos nacionais. O segundo colocado é o polonês Krzysztof Warzycha, do Panathinaikos, da Grécia, com 310 gols em 538 jogos. Entre os quinze primeiros colocados, aparecem os búlgaros Lubo Penev e Hristo Stoichkov, o argentino Gabriel Batistuta, o croata Davor Suker e o chileno Iván Zamorano. Mário Jardel, do Sporting, é o oitavo colocado, com 216 gols em 232 partidas. Ronaldinho, do Real Madri, não é citado na pesquisa do polêmico instituto alemão. Segundo o IFFHS, Pelé lidera a classificação de maior artilheiro mundial da história do futebol, também em jogos válidos pela primeira divisão de campeonatos nacionais, com 541 gols em 560 partidas durante os anos de 57 e 77. Em toda a sua carreira, o brasileiro marcou mais de 1000 gols. Também são citados na lista o húngaro Puskas, o argentino Di Stefano e o mexicano Hugo Sánchez. Romário aparece em quarto lugar e Zico, em oitavo.