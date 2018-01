Romário é poupado mas deve jogar domingo O atacante Romário foi mais uma vez poupado do treino do Fluminense. O craque se recupera de uma lombalgia, mas não preocupa os médicos do clube. Ele apenas se exercitou fisicamente e deve enfrentar o Guarani, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto Romário treinava à parte, os demais atletas ensaiavam exaustivamente as jogadas de bola parada. Para a partida contra a equipe paulista, o técnico Renato Gaúcho não conta com o meia Carlos Alberto, suspenso. Alex Oliveira será o seu substituto.