Romário e Ronaldinho aparecem no time dos sonhos do Barça Os brasileiros Romário e Ronaldinho Gaúcho foram incluídos em uma seleção dos melhores da história do Barcelona, escolhida pelos leitores do jornal espanhol El Mundo Deportivo. A eleição, que foi batizada como "Os Onze de Ouro", contou com a participação de mais de 108 mil pessoas. Romário, que atualmente está sem clube e ainda sonha em atingir a marca do milésimo gol, vestiu a camisa do clube catalão por duas temporadas e conquistou o título do Campeonato Espanhol em 1994 - foi o artilheiro da competição, com 30 gols. No mesmo ano, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Ele também ajudou o Barça a chegar à decisão da Liga dos Campeões da Europa. Mas, na oportunidade, o time espanhol foi derrotado pelo Milan por 4 a 0. Já Ronaldinho Gaúcho chegou ao Camp Nou em 2003 após passar pelo francês Paris Saint-Germain. No Barcelona, ele foi eleito o melhor atleta das temporadas 2004 e 2005, além de conquistar os títulos da Liga e do Espanhol (nas duas últimas temporadas). O atleta mais votado da eleição do jornal catalão foi o zagueiro Carles Puyol (87.570 votos), que defendeu apenas o Barcelona ao longo de sua carreira. O também zagueiro holandês Ronald Koeman ficou em segundo (79.216), seguido por Ronaldinho Gaúcho (71.819 votos). O time dos sonhos conta ainda com o goleiro Andoni Zubizarreta, o lateral-esquerdo Sergi, os meias Guardiola, Michael Laudrup e Johannes Cruyff. O brasileiro naturalizado português Deco e o argentino Diego Maradona também foram lembrados pelos torcedores. De fora, ficaram os brasileiros Ronaldo, que atualmente defende o rival Real Madrid, e Rivaldo, o português Figo, o búlgaro Hristo Stoichkov, o camaronês Samuel Eto´o e o alemão Bernd Schuster, que também foram ídolos da torcida enquanto defederam o clube.