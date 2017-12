Romário é suspenso por três partidas O atacante Romário, do Fluminense, foi suspenso por três jogos nesta quarta-feira à noite pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Portanto, não vai poder atuar pelo Campeonato Brasileiro contra Grêmio, Vasco e Paysandu. A punição foi aplicada ao atleta por ele ter participado de tumulto ocorrido durante o Fla-Flu, disputado em 17 de agosto. Na ocasião, Romário ficou indevidamente no banco de reservas - não estava inscrito para a partida - e insultou o bandeirinha Manoel do Couto. O atacante também terá de pagar multa de R$ 90 pela infração. O zagueiro tricolor Rodolfo, expulso no clássico, também foi punido com três jogos de suspensão. Já o técnico Joel Santana, outro que foi mais cedo para o vestiário durante o Fla-Flu, recebeu apenas multa da 3ª Comissão.