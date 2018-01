Romário é trunfo do Flu contra Corinthians Equilíbrio. Esta é a palavra que resume a situação de Fluminense e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, as duas equipes se enfrentam, às 16 horas, no Pacaembu, tentando provar quem é melhor. O time paulista ocupa a nona colocação enquanto o Tricolor é o décimo. A diferença entre ambos é de apenas um ponto. Na história dos confrontos a situação continua equilibrada. São 72 jogos com 28 vitórias para o Fluminense e 25 para o Corinthians. Em Brasileiros, a equipe paulista venceu 9 vezes contra 8 do adversário. Mas o time carioca conta com um trunfo para levar vantagem sobre o Timão e conseguir a revanche pela eliminação na semifinal do Brasileiro do ano passado: o atacante Romário. O craque tem um bom retrospecto enfrentando o Corinthians. Em 17 partidas, Romário marcou 16 gols, vestindo as camisas de Flamengo, Vasco e do próprio Fluminense. Somente no primeiro confronto, em 1987, ele assinalou três gols e o time vascaíno goleou o Timão, por 4 a 1. Com a intenção de parar o ataque corintiano e por causa de poucas opções no ataque, o técnico Renato Gaúcho deve optar pelo esquema 3-6-1, com Romário isolado na frente. Os meias Carlos Alberto e Lopes serão os responsáveis em municiar o atacante. Uma das preocupações de Renato são as jogadas pelas laterais. "Eles têm um lado esquerdo forte e contam com a boa fase do Rogério pelo lado direito", afirmou Renato. Para marcar Kléber, o treinador deve dar uma chance ao jovem Jancarlos, que não vinha atuando bem.