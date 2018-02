Romário encara, nesta terça, julgamento no STJD por doping

Em final de carreira como atleta, Romário terá nesta terça-feira um novo desafio: convencer os auditores da 2.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de que não deve ser condenado por doping. A partir das 18 horas, o veterano craque, recém-contratado como técnico do Vasco, vai tentar evitar uma punição que parece certa - 120 dias de suspensão por uso de substância proibida pelo Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele vinha se medicando com finasterida, remédio para controle da queda de cabelos e que pode mascarar o uso de anabolizantes, e foi flagrado no exame realizado logo após o jogo entre Vasco e Palmeiras, em 28 de outubro, disputado em São Januário. Romário atuou pouco mais de 20 minutos, não correu mais do que o normal, não fez gol e nada diferente do que vinha fazendo nas partidas anteriores. O jogador foi denunciado pela procuradoria do STJD por infração ao Artigo 244 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - ser flagrado, comprovadamente dopado, dentro ou fora da partida, que prevê pena de suspensão de 120 a 360 dias. Durante o Brasileiro de 2007, o zagueiro Marcão foi punido com suspensão de 120 dias pelo mesmo motivo: ingeriu finasterida. Ficou afastado dos compromissos do clube por 60 dias e o restante de sua pena acabou convertida em benefícios sociais, com distribuição de cestas básicas. Ao longo do ano, todos os atletas julgados pelo STJD por acusação de doping receberam 120 dias de suspensão. O procurador do tribunal, Paulo Schmitt, já antecipou que uma eventual condenação do jogador Romário vai valer também para o técnico Romário. "Quem sofre a pena é a pessoa física, não importa qual seja sua ocupação."