Romário, enfim, treina com novo técnico O atacante Romário, do Fluminense, reapareceu nesta quarta-feira nas Laranjeiras para treinar. O técnico Alexandre Gama foi efetivado no cargo há três dias e esta foi a primeira vez que teve o "privilégio" de vê-lo em campo. O treinador não escondeu a satisfação de poder contar com o craque, que procurou orientar os companheiros durante o coletivo. "O Romário estava feliz em campo e treinou sem problemas. Quando ele está alegre é sinal de que vem coisa boa", declarou. Sobre as regalias de Romário no Fluminense, o treinador foi taxativo. "Ele nunca teve privilégio aqui. Tem sim uma certa idade, que merece ser respeitada". Para o clássico contra o Vasco, domingo, Gama não poderá escalar Roger e Júnior César, suspensos. Esquerdinha e Arilson devem ser os substitutos.