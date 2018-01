Romário entre Flamengo e Fluminense Ao que tudo indica, Romário está vivenciando a última disputa da carreira por seu passe. O jogador afirmou nesta segunda-feira que o próximo clube onde atuará deverá ser sua "casa final", depois de almoçar com o presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, em um restaurante do Leblon, zona sul. "O que eu quero é acordar, treinar e jogar em um clube onde me queiram bem. E ele vai ser praticamente a minha casa final", disse Romário, que completa 37 anos dia 29. "Hoje não tenho mais o interesse de que outros grandes clubes apareçam para me contratar. Ser disputado por Flamengo e Fluminense já me deixa satisfeito." Após conversar com Ferraz, Romário não escondeu que existe a possibilidade de voltar a atuar pelo Flamengo, onde não enfrenta problemas de relacionamento com os torcedores. Ele ainda se mostrou ansioso para resolver sua situação contratual, porque precisa realizar uma pré-temporada antes do início do Campeonato Estadual, previsto para o dia 19. O presidente do Flamengo frisou o êxito da primeira conversa com Romário e explicou que o passe do atleta seria contratado por meio de "alternativas" financeiras, dentre elas, um parceiro para pagar seus salários. Enfatizou que o atleta teria declarado estar com vontade de voltar a conviver com a torcida rubro-negra. Quanto à dívida de cerca de R$ 20 milhões do clube com o jogador, o presidente do Flamengo disse estar procurando uma maneira para viabilizar a sua quitação. De acordo com Ferraz, o próximo encontro será realizado entre o vice-presidente Jurídico do Flamengo, Michel Assef, e o procurador de Romário, Luisinho Moraes, para tratarem da dívida. Ele destacou que o impasse deverá ser resolvido até sexta-feira. Depois de negociar com o Flamengo, Romário saiu do local para tratar da renovação de seu contrato com o presidente do Fluminense, David Fischel. O jogador relatou ter conversado com o dirigente no domingo e que, nesta segunda-feira, ficaria aguardando um novo contato.