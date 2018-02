Romário espera contar com Leandro Amaral no Vasco

O Boletim Informativo Diário (BID) - da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - apresenta a prorrogação do contrato do atacante Leandro Amaral com o Vasco, com contrato registrado sob o número 625872/RJ, até 14 de dezembro de 2008. Assim, o jogador deverá se reapresentar ao clube carioca no dia 2 de janeiro normalmente junto com o restante do grupo. Leandro havia dito que se sentiria livre de qualquer compromisso a partir de quinta-feira, quando venceu o primeiro contrato, e que iria negociar com outros clubes. Mas o técnico e jogador Romário quer a companhia de Leandro no ataque cruzmaltino para o ano que vem. "Ele fez ótima temporada pelo Vasco. É um jogador que tem lugar em qualquer time do Brasil. Gostaria de contar com ele, mas não posso decidir por ele", disse o novo treinador, que aposta em sua permanência. "Ele é ídolo da torcida, é inteligente e responsável." Já o presidente do clube, Eurico Miranda, deixou claro que o jogador terá que cumprir o que está escrito no contrato. "O Leandro é jogador do Vasco e deverá cumprir com suas obrigações contratuais. Se não se apresentar, terá de arcar com as conseqüências legais", disse o presidente interino Eurico Miranda. A multa para quem quiser tirar o atacante da Colina é superior a R$ 9 milhões.