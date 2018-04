Romário está confirmado contra Ponte A novela envolvendo a grande estrela do Vasco, o atacante Romário, terminou com um final feliz para a torcida vascaína. O jogador assinou o novo contrato, por seis meses, e deverá receber R$ 2 milhões dos cerca de R$ 9 milhões que o clube lhe deve. Como já vinha treinando normalmente, o artilheiro está confirmado para a estréia do time, contra a Ponte Preta, domingo, em São Januário. Romário está feliz por permanecer no Rio e sonha com uma possível convocação para o amistoso da Seleção Brasileira, contra a Bolívia, dia 31. "Estou aliviado e feliz. O que mais gosto é de jogar futebol e essa situação estava me angustiando", revelou o jogador. "Tenho certeza que o Felipão vai agir com justiça e convocar os melhores." O artilheiro também comentou a decisão da diretoria do Vasco de eternizar a camisa 11. O clube a tornou extinta em todas as suas divisões de base e somente Romário passará a vestí-la. "É uma honra saber que minha camisa será aposentada", revelou o artilheiro. "O Vasco abriu muitas portas para mim, já que foi o clube onde comecei minha carreira."