Romário está confirmado para o Fla-Flu O atacante Romário se recuperou de uma leve torção no joelho direito e foi confirmado para o primeiro Fla-Flu da temporada 2004, domingo, às 18 horas, no Maracanã. O jogador realizou um teste neste sábado à tarde nas Laranjeiras e foi liberado pelo médico tricolor Michel Simoni para atuar. Já Edmundo, que sofreu um estiramento muscular de grau 2 na coxa esquerda, está fora do clássico e também da Taça Guanabara, que tem decisão marcada para o dia 21.