Romário está escalado para domingo O técnico Renato Gaúcho se rendeu ao bom desempenho do atacante Romário no treino desta sexta-feira e vai escalá-lo no jogo de domingo, contra o Paraná, em Curitiba (PR). A idéia da comissão técnica de poupá-lo, com receio de perdê-lo por contusão, devido à má condição do gramado do Estádio Pinheirão e à baixa temperatura, foi demovida após tantos pedidos do craque para atuar ao lado de Alex Dias. "O Romário rende mais quando está feliz. Agora, ele sente-se em casa. Aqui não tem sacanagem", declarou Renato Gaúcho. "Ele pede para jogar toda hora, mas tenho que dar uma segurada. Mudou a cabeça dele". Fase - No coletivo desta sexta, a equipe titular derrotou a reserva por 2 a 0, com dois gols de Alex Dias. Ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, ao lado de Marcinho e Fred, e de Robson Luiz.