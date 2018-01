Romário está mais perto do Flamengo O pagamento dos honorários dos advogados de Romário, que cuidam do processo movido na Justiça pelo atacante contra o Flamengo, é o único empecilho para o retorno do artilheiro ao Rubro-Negro. O jogador já aceitou o parcelamento da dívida de cerca de R$ 20 milhões assim como o salário de R$ 180 mil. Mas, ele exige que o clube carioca pague os 10% da dívida (R$ 2 milhões), referentes aos encargos com os advogados. "Falta muito pouco para acertamos a contratação do Romário. O problema é que não sabia dessa questão jurídica e terei que consultar os poderes do clube", afirmou o presidente do Flamengo, Hélio Ferraz. O dirigente declarou que o jogador tem demonstrado ser rubro-negro, facilitando a negociação. Romário garantiu que já está praticamente definido o clube pelo qual atuará na temporada 2003. "Existe 80% de chance de eu atuar por essa equipe", afirmou o jogador, sem citar se o time seria Flamengo ou Fluminense. "Já tenho quase a certeza de onde vou jogar. Em breve vocês saberão." Romário disse ainda já ter passado aos dirigentes de Flamengo e Fluminense as suas condições para assinar contrato. "Agora, só depende deles. Espero que tudo esteja resolvido até domingo", afirmou o jogador. Ele contou que, mesmo tendo se reunido com os dirigentes rubro-negros, continua mantendo contato com o Tricolor. O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, mostrou confiança na renovação contratual de Romário e não se surpreendeu com o anúncio de que o jogador estaria praticamente contratado pelo rival. "O Flamengo sabe fazer marketing. O problema é que eles têm que consultar os poderes enquanto aqui é o presidente quem decide", afirmou o dirigente. De acordo com Penha, ambos os clubes ofereceram o mesmo salário a Romário (R$ 180 mil), mas que o fato de o Flamengo ter acenado com o pagamento da dívida estaria seduzindo o jogador. "Eles estão prometendo pagar o que devem ao Romário. Mas confio que ele vai renovar o contrato", disse o dirigente. No início do ano, o Fluminense venceu a disputa com o Flamengo para ter Romário, porque o então presidente em exercício rubro-negro, Gilberto Cardoso Filho, não recebeu autonomia dos conselheiros do clube para resolver a negociação. Aproveitando a indecisão do rival, o Tricolor contratou Romário.