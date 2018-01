Romário está na seleção de beach soccer Apesar de ainda não ter parado de jogar futebol - defende o Vasco até o final do Campeonato Carioca -, Romário já começou nova carreira. Ele foi convocado nesta quinta-feira para a seleção brasileira de beach soccer, que disputará as eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade, a primeira a ser organizada pela Fifa. As eliminatórias começam no dia 1º de março, no Rio de Janeiro, e darão três vagas - por ser a sede da Copa do Mundo, o Brasil já está classificado. A seleção brasileira está no grupo A, junto com Canadá, Estados Unidos e México. Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela também participam do torneio. Romário ainda não explicou como irá conciliar os compromissos com o Vasco e a participação na seleção de beach soccer. Mas sua presença no time do Brasil é aguardada com grande expectativa. ?Dentro de quadra, ele é um jogador como poucos e preocupa os adversários. Fora da quadra, ele tem muito nome, é um cara que atrai a torcida e contribui para a divulgação do esporte?, afirmou o técnico brasileiro Índio.