Romário estuda proposta do Napoli O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Romário, até então do Vasco, pode se transferir para a Itália. Ele recebeu uma proposta do Napoli e prometeu estudá-la. Se aceitar, Romário jogaria no sul da Itália apenas por uma temporada. Sua decisão deve ser tomada até o fim de semana. Nesta quinta-feira ele seguirá para Itabira, no interior de Minas Gerais, e na sexta-feira, para Vitória. Romário vai as duas cidades para visitar o Instituto Romarinho, projeto que tem como parceira a Cia Vale do Rio Doce. Ele não manteve encontro nesta quarta-feira com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, como estava previsto. O jogador só admite continuar na equipe carioca se lhe for paga parte da dívida - o Vasco deve a Romário mais de R$ 8 milhões e o atacante só começa a discutir a renovação de seu contrato com R$ 2 milhões em mãos. Embora Eurico tenha prometido aceitar a exigência, Romário só quer encontrá-lo se for para receber o dinheiro.