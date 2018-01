Romário falta em treino do Vasco O atacante Romário, do Vasco, não apareceu nesta sexta-feira no clube para treinar. O jogador ainda se recupera de uma contusão no músculo da coxa direita e não teve sua escalação confirmada na partida deste domingo, contra o Bangu, em São Januário. Até o início da noite, Romário não havia comunicado à diretoria vascaína o motivo de sua ausência do treinamento. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, disse que vai aguardar um posicionamento oficial dos dirigentes e do departamento Médico do clube para saber se poderá contar com o atacante no primeiro jogo do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual.