Romário faz 2 e Flu goleia Madureira Depois de cinco rodadas, o atacante Romário estreou nesta quarta-feira no Campeonato Estadual esbanjando habilidade e fazendo jus ao salário de R$ 180 mil. No goleada por 4 a 1 sobre o Madureira, nas Laranjeiras, o artilheiro se movimentou, deu passes e ainda marcou dois gols. A expectativa pela volta de Romário ao Fluminense acabou aos 13 minutos do primeiro tempo, quando ele tocou pela primeira vez na bola. Desde então, o Tricolor impôs ritmo de jogo e não permitiu ao Madureira a criação de jogadas ofensivas. E os jovens jogadores do Fluminense começaram mostrando a Romário, que podem ser uma ameaça a sua titularidade. Aos 32 minutos, o meia Carlos Alberto cruzou a bola para Fábio Bala inaugurar, de cabeça, o marcador. Antes que os jovens se empolgassem demais, Romário mostrou sua habilidade ao aumentar a vantagem e fazer o seu gol de número 200 em Estaduais e 858 da carreira. A jogada foi típica: livre de marcação dentro da área, finalizou com a perna direita, que estava contundida, sem chance de defesa para o goleiro Alex. Na volta para o segundo tempo, o Madureira esboçou uma reação. Aos dez minutos, o atacante Sorato aproveitou um rebote do goleiro Kléber e diminuiu a vantagem do Fluminense. A resposta tricolor aconteceu aos 15 minutos. Romário dominou a bola no peito e tocou para o lateral-direito Jancarlos chutar e fazer o terceiro gol. Três minutos depois, Carlos Alberto sofreu um pênalti assinalado pelo árbitro Jorge Rabello. Momentos antes, o juiz já havia expulsado o meia Adriano, do Madureira. A marcação da penalidade irritou jogadores e dirigentes do Madureira, que invadiram o campo. Após a interrupção, Romário cobrou a infração e fez o quarto e último gol tricolor, aos 24 minutos. "Todo campeonato que disputo entro para brigar pela artilharia. Sei que estão na minha frente mas vou tentar", disse Romário. "Voltei para fazer o que gosto e estou muito feliz por isso." Ficha Técnica Fluminense - Kléber; Jancarlos, César, Zé Carlos e Jadilson; Augusto (Renatinho), Marciel, Carlos Alberto e Alex Oliveira (Fernando Diniz); Fábio Bala (Ademílson) e Romário. Técnico - Renato Gaúcho. Madureira - Alex; Pimentel (Alex Silva), Paulo César, Marcelo Moura e Anderson Lopes; Da Silva, Adriano (Franco), Haroldo e Daniel; Josafá (Sena) e Sorato. Técnico - Brasília. Gols: Fábio Bala, aos 32, Romário, aos 37, do primeiro tempo. Sorato, aos 10 minutos, Jancarlos, aos 15, Romário, aos 24 minutos do segundo tempo. Juiz - Jorge Rabello. Cartão amarelo - Pimentel, Da Silva, Zé Carlos, César e Jancarlos. Cartão vermelho - Daniel. Renda e público - Não divulgados. Local - Estádio das Laranjeiras.