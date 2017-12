Romário faz 2 e Vasco goleia a Lusa A estrela de Romário brilhou mais uma vez. Neste sábado, ele marcou dois na goleada do Vasco sobre a Portuguesa, por 4 a 1, no estádio de São Januário. Agora, o atacante vascaíno já tem 9 gols no Torneio Rio-São Paulo, empatado com Dodô, do Botafogo, na artilharia da competição. O Vasco começou dominando o jogo, mas não conseguia levar perigo ao gol da Portuguesa. A melhor oportunidade da equipe vascaína só ocorreu aos 28 minutos, quando o lateral-esquerdo Alex Oliveira cruzou e Euller cabeceou a bola na trave. Logo depois, a Lusa deu a resposta. Num contra-ataque, o atacante Sinval chutou, o goleiro Helton espalmou e Ricardo Oliveira aproveitou o rebote para abrir o placar, marcando seu sexto gol na competição. O Vasco voltou para o segundo tempo pressionando o adversário. Logo aos 2 minutos, Euller cobrou uma falta perigosa e o goleiro Bosco defendeu. Aos 10, o meia Felipe sofreu falta por trás do volante Souza, que já tinha levado um cartão amarelo e acabou sendo expulso. Com um jogador a mais em campo, o Vasco aumentou a pressão. Aos 13 minutos, o lateral-direito Leonardo cruzou, Romário não alcançou a bola, mas Alex Oliveira conseguiu chutá-la, empatando a partida. Sete minutos depois do empate, Leonardo lançou Euller, que ganhou na corrida da defesa adversária e chutou na saída de Bosco, virando o jogo para o Vasco. Aos 24, Felipe chutou na entrada da área e a bola bateu na trave. A pressão vascaína aumentava e a torcida já estava ansiosa pelo gol de Romário. E ele acabou saindo aos 30 minutos. Romário recebeu passe de Leonardo, driblou o goleiro Bosco e marcou o terceiro gol vascaíno. Depois, aos 37, Leonardo novamente fez a jogada e cruzou para Romário cabecear, fechando a goleada.