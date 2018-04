Romário faz 2 e Vasco vence de virada É bem possível que o técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari tenha deixado o Estádio do Morumbi, antes da partida terminar, arrependido. E o motivo do seu aborrecimento não poderia ser outro: Romário. O atacante do Vasco comandou a vitória da equipe carioca, de virada, neste domingo, por 3 a 2, sobre o São Paulo. Foi o primeiro jogo do tricolor no Morumbi, que com o resultado desfavorável ficou em situação delicada no Torneio Rio-São Paulo. O primeiro tempo foi mais equilibrado. Com as duas equipes exigindo muito dos goleiros Rogério Ceni, do São Paulo, e Helton, do Vasco. O último já teve de mostrar reflexos logo no primeiro minuto, quando Kaká chutou da pequena área e exigiu grande esforço do goleiro. O revide veio aos 12 quando Euller perdeu a chance de marcar. As duas equipes se revezaram no ataque, mas ninguém conseguiu abrir o marcador. Se o primeiro tempo foi pobre em gols, o segundo compensou. Já no primeiro minuto, França lança Kaká, que dribla Gomes e Donizete Oliveira antes de marcar com um toque sutil. Mais confiante em campo, o São Paulo assumiu o comando do jogo e aos 13 minutos, em jogada de contra-ataque, França recebeu o passe entrou pela grande área, fintou Hélton para ampliar o marcador. O gol que poderia ter definido a vitória são-paulina acabou sendo motivo de acomodação para a equipe. Erro fatal quando, no campo adversário, está Romário. Como previu o zagueiro Emerson antes do jogo, o Baixinho é perigoso dentro da área e, aos 23 minutos, Euller avançou pela esquerda e deixou seu companheiro de ataque em condições ideais. Romário não perdoou e com um leve toque diminuiu para o Vasco. A situação começou a ficar ainda mais difícil quando, sete minutos depois, Leonardo cruzou para Romário, novamente em bom posicionamento na pequena área. Ele tomou a frente do zagueiro e não perdoou. Durante a comemoração pediu silêncio à torcida são-paulina. Um minuto após Romário marcar, foi a vez de Euller selar a virada vascaína, ao driblar o zagueiro Rogério antes de marcar o seu gol na partida. O resultado deixou o São Paulo, que pega o Guarani na quarta-feira, em situação delicada. O time empatou com o Etti-Jundiaí na estréia e agora soma uma derrota que o deixa em posição de inferioridade na tabela de classificação.