Romário faz 3 e Brasil goleia Argentina Romário deu um show à parte nesta quinta na arena montada na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Ele fez três gols, deu um passe de peito para Nenê marcar outro e arriscou finalizações de voleio e de bicicleta na goleada da seleção brasileira sobre a Argentina, por 9 a 3, pelas quartas-de-final da primeira Copa do Mundo de Futebol de Areia, organizada pela Fifa. Com a vitória, o Brasil vai enfrentar no sábado Portugal (que venceu a Ucrânia por 5 a 3), às 11 horas, na luta por uma vaga na final do torneio. O jogo começou da melhor maneira possível para a seleção brasileira. Na saída de bola, Romário arriscou um chute de fora da área, que acertou o travessão antes de entrar: 1 a 0. Ele festejou bastante seu primeiro gol na Copa do Mundo. Com menos de um minuto, Jorginho ampliou. Sem marcação, Romário finalizou uma jogada de voleio. A bola quicou na areia e passou por cima do travessão. Até o fim do primeiro tempo, Neném ainda fez mais dois gols, tornando-se o vice-artilheiro do campeonato, com 6, e Juninho marcou outro. Hilaire descontou. Placar parcial: 5 a 1. Na segunda etapa, Romário voltou a brilhar. De peito, deu bom passe para Benjamin encobrir, de cabeça, o goleiro argentino: 6 a 1. O atacante do Vasco ainda arriscou uma bicicleta, mas errou o alvo. Na terceira etapa, a última, Romário não parou de dar mostras de seu talento. Ele girou para cima do zagueiro e finalizou com precisão: 7 a 1. Hilaire, novamente, diminuiu a diferença. Em ritmo de treino, Romário recebeu lançamento e, à frente do goleiro argentino, não desperdiçou: 8 a 2. Para fechar com chave de ouro, Romário deu passe para Buru finalizar: 9 a 3 - antes Acosta havia descontado. Em meio ao jovem elenco brasileiro, a noite foi do Baixinho, de 39 anos. Na outra semifinal da competição, o Japão enfrenta a França.