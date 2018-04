Romário faz 3 em treino, mas não joga O atacante Romário brilhou no coletivo desta quinta-feira nas Laranjeiras. Ele atuou no time reserva e marcou três gols dos cinco sofridos pelos titulares (5 a 0). Parecia estar recuperado fisicamente. O atacante, porém, conversou com o técnico Alexandre Gama e decidiu ficar fora do confronto contra o Criciúma, sábado, no Estádio Heriberto Hulse. "A participação dele foi muito boa, mas o Romário não vai jogar. Estamos nos entendendo e isso é bom", declarou Gama, que não escondeu sua preocupação com a goleada sofrida pelo time titular. "Não gosto de perder nem em treino. Mas já esperava passar por isso. O treino de quarta-feira foi muito forte na parte física e os atletas estavam cansados", destacou.