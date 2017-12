Romário faz dois gols no adeus à Seleção Romário deu adeus à Seleção Brasileira, na madrugada desta quinta-feira, no Coliseum Stadium, fazendo dois magníficos gols, que levaram os masters do Brasil à vitória por 2 a 1 sobre o Combinado Mexicano. O primeiro gol de Romário foi aos 16 minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Aldair, numa jogada que começou com Bebeto. O segundo do ?baixinho? aconteceu aos 40 minutos da etapa final, completando lançamento de Bebeto.