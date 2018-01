Romário faz exercícios em academia Enquanto os jogadores da seleção brasileira ficaram descansando no hotel, o atacante Romário foi trabalhar, na manhã desta terça-feira, em São Paulo. O veterano jogador de 39 anos esteve numa academia, fazendo exercícios sob a supervisão do preparador físicio Moraci Sant?Anna. O amistoso desta quarta-feira, contra a Guatemala, no Pacaembu, terá uma homenagem a Romário, que fará sua despedida da seleção brasileira. Ele, inclusive, seguirá para o México na quinta, onde disputará um jogo-festa organizado pelo goleiro Jorge Campos. E ainda promete defender o Vasco no sábado, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Sem poder convocar os jogadores que atuam no futebol estrangeiro, o técnico Carlos Alberto Parreira irá realizar apenas um treino com o grupo chamado para enfrentar a Guatemala. Será nesta terça-feira, a partir das 16h30, no Pacaembu. Ele não poderá contar com Gustavo Nery, Roger e Fernandinho, que estavam contundidos e foram cortados. Assim, a seleção deve ter Marcos; Cicinho, Fabiano Eller, Anderson e Léo; Magrão, Mineiro, Ricardinho e Carlos Alberto; Robinho e Romário.