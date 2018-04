Romário foi o mais eficiente de 2001 O atacante brasileiro Romário, do Vasco, foi considerado o jogador mais eficiente de 2001 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), pois marcou, em média, 1,167 gols por jogo. Romário disputou 18 partidas no ano passado e marcou 21 gols. O meia Rivaldo, do Barcelona, foi o 28º goleador do ano, com 23 gols marcados na temporada. O campeão foi o atacante José Alfredo Castillo, da Bolívia, que joga pelo Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra. Ele marcou 42 gols em 2001. O melhor goleador do ano é determinado a partir dos jogos das 50 melhores ligas de todos os continentes, que são elaboradas a partir do ranking de clubes da própria IFFHS. Em segundo lugar ficou o mexicano Jared Borgetti, do Santos Laguna de México, com 41 gols, seguido do sueco Henrik Larsson, do Celtic Glasgow, com 35 gols marcados. Veja a seguir a lista dos dez maiores goleadores de 2001, segundo a IFFHS: 1 - José A. Castillo (Oriente Petrolero), 42 gols 2 - Jared Borgetti (Santos Laguna), 41 3 - Henrik Larsson (Celtic Glasgow), 35 4 - Joaquín Botero (Bolívar), 33 5 - Carlos Castro (Millonarios), 29 6 - Jorge H. Serna (Independiente Medellín), 29 7 - José Saturnino Cardozo (Toluca), 28 8 - Petar Divic (Belgrado), 27 9 - Horacio Chiorazzo (Bolívar), 27 10 - Hernán Crespo (Lazio), 26 26 - Marco Eliomar (Defensor Montevideo), 23 28 - Rivaldo (Barcelona), 23