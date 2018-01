Romário ganha processo contra Fla O atacante Romário, do Vasco, venceu nesta quarta-feira mais uma etapa do processo que move contra o Flamengo para receber, aproximadamente US$ 4,3 milhões entre salários e direitos de imagem, referentes à época em que atuou pelo clube. Apesar do craque ter vencido em segunda instânica, o Rubro-Negro ainda pode recorrer da decisão.