Romário ganha uma placa do Fluminense Depois do show de domingo contra o Guarani, quando marcou três gols do Fluminense, da goleada por 5 a 2, o artilheiro Romário descansou hoje. O gol de bicicleta, o terceiro da goleada, vai render ao jogador, como forma de homenageá-lo, uma placa. Romário não escondeu sua felicidade pela atuação. Afinal, em dois jogos pelo Fluminense, já assinalou quatro gols. "Mostrei a todos o que posso fazer e ganhei nova motivação", assegurou. Quanto a possibilidade de brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro, hoje dividida por Dimba, do Goiás, Luís Fabiano, do São Paulo, e Robson, do Paysandu, com 11 gols, Romário frisou que o mais importante será garantir o título de campeão para o Fluminense. O artilheiro lembrou que ser artilheiro do Nacional será uma conseqüência das boas atuações da equipe. Sobre o gol de bicicleta, o primeiro de sua carreira, Romário explicou que estava "doido" para fazer um gol que não fosse de pênalti. Além dos gols, o artilheiro teve um motivo a mais para comemorar: uma aposta com o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho prometeu ao atacante que, a cada gol feito por ele, lhe pagaria um jantar, com direito a quatro pessoas. Com os três gols, Romário fez as contas e cobrou no vestiário mesmo. "Vai ter que pagar. Não quis apostar? E vai ser um banquete para 12 pessoas, além de mim", afirmou.