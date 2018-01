Romário garante escalação no domingo O atacante Romário, do Fluminense, participou do treino recreativo desta sexta-feira e garantiu sua presença na partida de domingo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual. Romário fez sua primeira partida na temporada, quarta-feira, e marcou dois gols. O atacante disse estar pronto para brigar pela artilharia da competição, mesmo tendo menos jogos que seus adversários. Por enquanto, Petkovic, do Vasco, Fábio Bala, do próprio Fluminense, e Sorato, do Madureira, são os artilheiros do Estadual, com cinco gols.