Romário garante que fica no Vasco O atacante Romário quebrou o silêncio e admitiu, nesta terça-feira, que ?dificilmente? sairá do Vasco. Perto de completar 40 anos, o jogador revelou o seu desejo de permanecer em São Januário, apesar de admitir o assédio feito pelo Fluminense, através de sua patrocinadora. ?Existe o interesse do Fluminense. Tenho conversado com o Celso Barros (presidente da patrocinadora), que é meu amigo, mas minha cabeça hoje está voltada para o Vasco?, afirmou Romário. ?Não vejo porque sair do Vasco, já que meus melhores momentos, em nível de clube, vivi nele. E, essa última temporada, não poderia ser em outro lugar.? Mesmo assim, Romário ainda deixou no ar uma esperança para o Fluminense. O veterano atacante, que pretende jogar sua última temporada em 2006, contou que vai se reunir com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, para resolver algumas ?pendências?. ?Tenho algumas coisas que faço, de palavra, com o Eurico e com ele sempre cumpri?, contou Romário. ? Existem algumas pendências deste ano e espero resolvê-las. Se tudo der certo, vou continuar no Vasco, onde sou feliz e terei as mesmas glórias que tive neste ano.?