Romário garantido no Vasco na quarta O retorno de Romário ao Vasco não teve gols. Tampouco o atacante atuou bem. Nem pode-se dizer que foi decisivo na vitória do time do técnico Joel Santana sobre a Portuguesa no domingo, por 2 a 1, de virada, no Estádio de São Januário, no Rio. Mas, o currículo de Romário, segundo o treinador, dispensa análise mais detalhadas e o mantém como titular no confronto de quarta-feira, contra o América, no Estádio Édson Passos, em Mesquita (RJ). Assim como acordado com a comissão técnica, Romário não apareceu no treino de manhã. Terá uma carga de trabalho reduzida, entre outros privilégios. Entretanto, o Vasco está feliz por ser possivelmente o último clube da carreira do craque, assim como se orgulha de o ter revelado para o futebol mundial. "É um jogador de muita qualidade. Quase que ele fez um gol contra a Portuguesa, mas o juiz anulou. Recebê-lo em São Januário é uma bela festa para este brilhante atleta. O currículo de Romário não precisa ser falado todo dia", declarou Joel Santana, amigo do craque.