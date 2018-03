Romário inicia tratamento particular O atacante Romário, do Fluminense, voltou a se tratar com o fisioterapeuta Fábio Marcelo. Após seis meses afastados, quando tiveram um desentendimento, o médico atendeu a um pedido do próprio jogador e eles reiniciaram o trabalho nesta segunda-feira, na clínica de Marcelo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Romário sofreu uma entorse no joelho direito na partida contra o Corinthians, no dia 29 de junho, e desde esta data vem desfalcando o Fluminense. "Preciso avaliar melhor o Romário porque somente vinha sendo informado da situação do jogador pelo médico do Fluminense, Michel Simoni", afirmou Fábio Marcelo. O fisioterapeuta só fez um pedido para o jogador: que ele parasse de se tratar com Fernando Lima, conhecido como Zé Colméia. "É melhor assim, porque evitamos algum problema com relação ao método de trabalho", disse Fábio Marcelo. Nesta segunda-feira, a diretoria do Fluminense confirmou que o técnico Gilson Gênio, que assumiu o cargo no lugar do demitido Renato Gaúcho, continuará no comando da equipe. Mas o nome de Joel Santana já é especulado nas Laranjeiras.