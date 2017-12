Romário já discute salário com o Fla O atacante Romário está na Holanda resolvendo problemas particulares e nesta sexta-feira confirmou que vem conversando com a diretoria do Flamengo para acertar o seu retorno ao clube. O jogador já manifestou o desejo de permanecer no Rio de Janeiro. O empecilho para o retorno de Romário é o salário do jogador. A diretoria do Flamengo ofereceu R$ 100 mil, mas o craque pediu US$ 100 mil, cerca de R$ 270 mil. O presidente do Rubro-Negro, Edmundo dos Santos Silva, espera uma ajuda da patrocinadora do clube, a empresa de artigos esportivos, Nike. Outro problema seria a dívida de US$ 14 milhões que Romário cobra na Justiça. O zagueiro Váldson, ex-Botafogo, se apresentou nesta sexta-feira ao Flamengo e já treinou entre os titulares, formando a dupla de zaga com Fernando. O jogador assinou contrato até 31 de dezembro e deve atuar na estréia do Rubro-Negro na Copa dos Campeões, dia 3 de julho, contra o Atlético-PR, em Teresina, Piauí.