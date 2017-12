Romário já teve seqüestro na família Outro jogador brasileiro famoso já teve um parente seqüestrado em sua família. No dia 2 de maio de 1994, Edevair de Souza Farias, pai de Romário, foi levado na saída do seu bar, na Vila da Penha, zona oeste do Rio, por um bando comandado pelo traficante Marquinhos Muleta. Na época, Romário estava no Barcelona, da Espanha, se preparando para enfrentar o Real Madrid. Ele pediu a interferência no caso do governador do Estado naquele período, Nilo Batista. Os seqüestradores exigiam US$ 7 milhões para libertar o pai do atacante. Edevair foi encontrado sete dias depois, quando a polícia carioca o libertou de um cativeiro no bairro de Queimados, na Baixada Fluminense, sem o pagamento do resgate. O Ministério Público do Rio descobriu que o inquérito foi fechado irregularmente em 1998 e reabriu as investigações em novembro de 2001, com suspeitas de que o seqüestro teria sido forjado, com o envolvimento de policiais, entre eles o delegado aposentado Hélio Vígio, de Romário e do próprio pai do jogador.