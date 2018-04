Romário joga e chora na festa do América Romário foi o destaque do jogo em comemoração ao centenário do América, disputado neste domingo à tarde no Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos. Ele atuou meio tempo em cada time e chorou no intervalo do empate por 2 a 2 do América com um time misto do Fluminense. Estava emocionado com a festa de seu clube de coração e triste pela ausência de seu pai, Edevair Faria, que está doente, com várias complicações, e não pôde acompanhar o evento. Embora não tenha marcado nenhum gol, o atacante, torcedor declarado do América, deu o passe para um gol de cada equipe. No primeiro tempo, Rodolfo Soares abriu o placar para o Tricolor, aos 23 minutos. Logo após a saída de bola, o América empatou. Leozinho aproveitou ótimo passe de Romário e finalizou com precisão. O jogador do Fluminense atuou parte do jogo pelo América após um acordo entre os dirigentes dos dois clubes. No segundo tempo, o zagueiro Tinoco marcou para o Tricolor, aos 30 minutos, também ao receber um lançamento de Romário. Aos 44, porém, Alan empatou para o América. O clube completou 100 anos de fundação em 18 de setembro. Homenagem - Neste domingo, os dirigentes do América prestaram homenagem póstuma ao locutor Sergio Moraes, que trabalhou vários anos nas Rádios Globo e Tupi, e morreu no sábado. O radialista era torcedor apaixonado do clube e estava morando no Rio Grande Sul.