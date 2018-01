Romário, mais magro, pronto para estrear Escoltado por um veículo da Polícia Militar, Romário voltou às Laranjeiras com toda pompa. No seu reencontro com o Fluminense, após retornar do Catar, o atacante mostrou disposição no primeiro treino: deu passes para dois gols e ainda marcou um. O jogador não sentiu nenhum problema muscular e disse apenas que ainda precisa melhorar seu condicionamento físico. Deve fazer sua reestréia com a camisa tricolor na partida contra o Goiás, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, seu nome já constava do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). ?Ainda não estou 100%, mas espero que outras coisas superem este problema", afirmou Romário, que disse ter treinado enquanto estava no Catar e que isso o ajudou a manter a forma física. Ele até está mais magro, pesando 72 quilos, dois a menos de quando deixou o Brasil no início do ano. Sobre a possibilidade de ser titular da equipe, o atleta frisou que o fato de ser amigo do técnico Renato Gaúcho não o fará conquistar a vaga. ?O Renato é justo. Serei o primeiro a pedir para deixar o time se não estiver bem", contou o jogador, que chegou ao clube acompanhado dos filhos. Foi recebido por cerca de 100 torcedores aos gritos de ?seja bem-vindo" e ?seu lugar sempre foi as Laranjeiras". ?É uma satisfação muito grande e quero retribiur todo esse carinho. Espero que os meus gols possam ajudar o Fluminense no Brasileiro", afirmou Romário. ?A competição já começou, mas, enquanto houver esperança, vou lutar pelo título." O atacante não quis falar sobre quem deve ser o seu companheiro de ataque, frisando que a decisão cabe ao treinador. Nesta quarta, ele será liberado do treino da manhã, enquanto os demais jogadores trabalham integralmente. Mas, segundo a assessoria do clube, tal fato não se deve a regalias e, sim, porque Romário precisa se adaptar ao fuso horário. À tarde, ele participa normalmente do treinamento. Time - Renato Gaúcho tem alguns problemas para escalar a equipe contra o Goiás. O volante Marciel e o zagueiro Rodolfo estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo. Já o meia Carlos Alberto e o volante Marcão sentem dores musculares e são dúvidas.