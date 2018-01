Romário marca 3 e Flu goleia Botafogo Na partida que pode ter marcado sua despedida do Fluminense, Romário marcou três gols e foi um dos principais responsáveis pela goleada sobre o Botafogo, por 5 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O atacante, que deve confirmar oficialmente até terça-feira o seu empréstimo por 100 dias ao futebol árabe, mostrou o oportunismo de sempre, ajudou o time a totalizar 16 pontos e assumir o terceiro lugar, além de deixar o adversário longe da classificação, na quinta colocação. O primeiro tempo de um dos mais tradicionais clássicos do Rio não correspondeu às expectativas. As duas equipes aparentavam estar com medo de armar as jogadas ofensivas, o que prejudicou, principalmente, os atacantes. Romário praticamente não tocou na bola e parecia mais preocupado com a proposta de US$ 1,5 milhão feita Qatar Al-Sad, por 100 dias de contrato. Mas o segundo tempo foi o suficiente para provar que Romário, aos 37 anos, ainda é imprescindível a qualquer equipe. Aos cinco minutos, o atacante Fábio Bala sofreu pênalti, que Romário cobrou um minuto depois, abrindo o placar. O gol deu motivação aos jogadores do Fluminense e desorganizou o time adversário. Aos 16 minutos, o meia Carlos Alberto chutou forte, o goleiro Max defendeu e o meia Alex Oliveira aproveitou o rebote para aumentar a vantagem do Flu. O terceiro gol do Fluminense não demorou e foi típico de Romário. Ele recebeu a bola pela esquerda da grande área, driblou o zagueiro Allan e chutou na saída de Max. A bola bateu no goleiro, rebateu em Romário e entrou, aos 24 minutos. Sem poder de reação, o Botafogo ficou apenas olhando o Fluminense jogar. Aos 31 minutos, Fábio Bala aumentou a vantagem, marcando de cabeça. No quinto gol e naquele que pode ter sido o seu último com a camisa do Fluminense, Romário recebeu livre de marcação no meio-de-campo, arrancou com a bola e tocou na saída de Max, fechando o placar, aos 37 minutos. Ficha técnica: Gols: Romário, aos 6, aos 24 e aos 37, Alex Oliveira, aos 16, e Fábio Bala, aos 31 minutos do segundo tempo. Fluminense: Kléber; Jancarlos, César, Rodolfo e Jadílson; Marcão, Marciel (Augusto), Alex Oliveira (Djair) e Carlos Alberto; Fábio Bala (Ademílson) e Romário. Técnico: Renato Gaúcho. Botafogo: Max; Márcio Gomes, Gilmar, Allan e Misso; Túlio (Carlos Alberto), Fernando, Almir e Camacho (Valdo); Fábio (Daniel) e Leandrão. Técnico: Levir Culpi. Árbitro: Jorge Rabello. Cartão amarelo: Rodolfo, Fábio, Jadílson, Max, Gilmar e Djair. Público: 14.681 torcedores. Renda: R$ 121.513,00. Local: Maracanã.